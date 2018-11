Ex-sogro mata a ex-nora com quem ele mantinha relacionamento amoroso

Rio Verde -GO Depois de 35 dias de investigação do GIH da 8ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Rio Verde, o bárbaro homicídio da jovem Wendila Alves Rodrigues teve um desfecho impressionante, com a prisão do principal suspeito do crime.

Osmar Oliveira da Costa, de 50 anos, foi preso no dia 6 de novembro suspeito de ser o autor do brutal assassinato, que ocorreu no dia 24 de outubro de 2018, às margens da BR 452 em Rio Verde, no Sudoeste Goiano.

Leia também: Delegado dá detalhes sobre prisão do acusado do homicídio da jovem Wendila, em Rio Verde

O acusado nega o crime, mas o Delegado responsável pelo caso relatou a imprensa que a Polícia Civil tem elementos suficiente que comprovam que Osmar foi mesmo o autor do feminicídio.

De acordo a Polícia, a vítima era ex-namorado do filho do acusado que também manteve um relacionamento com a vítima. No dia do crime ele buscou a vítima em Maurilândia, e a assassinou estrangulada e com golpes de faca em Rio Verde.

A PC acredita que o motivo do homicídio, é que o autor não aceitava o fato de que a jovem queria terminar o relacionamento com ele.

Na manhã desta quarta-feira (28), em uma coletiva a imprensa na 8ª DRPC, o Delegado apresentará o autor, e todos os detalhes da investigação deste crime que chocou o Sudoeste Goiano.

Imagem do autor cedida ao Plantão JTI, pelo grupo na Rota da Notícia