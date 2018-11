Jovem sul chapadense Thiago morre em acidente na BR 163 . Era filho de Cleia Fath

Faleceu, por volta de 16h00 desta terça-feira (20), vítima de acidente automobilístico, o jovem sul-chapadense Thiago Penharbel 26 anos.

Thiago e o amigo, de iniciais Lucas Panozzolo, vinham de Campo Grande com destino a Chapadão do Sul, quando a cerca de 5 km após a cidade de Bandeirantes colidiram frontalmente com outro veículo. Segundo informações, Thiago morreu no local; o amigo sofreu ferimentos leves e está fora de perigo em hospital de Bandeirantes.

Os dois estavam em uma saveiro, com uma carretinha e acabaram se abalroando em uma carreta.

Thiago era filho de Cleia Fath e por vários anos fez parte do elenco artístico do CTG Cultivando a Tradição.

informações diariochapadense