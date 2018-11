Laboratório clandestino de medicamentos é desativado em Rio Verde

A Polícia Civil de Goiás deflagrou , a operação ‘Dieta de Risco’. A ação foi coordenada pela unidade de Jandaia (8ª DP) e contou com apoio de policiais de Edéia, Indiara, Acreúna, Quirinópolis, Santa Helena e Rio Verde. No último município, um laboratório clandestino de medicamentos foi desativado. Segundo as autoridades, a quadrilha fabricava e comercializava, via sites e redes sociais, remédios para emagrecimento. Sete pessoas foram presas.

De acordo com as autoridades, há indícios do uso de anfetaminas na composição dos medicamentos, que colocavam em risco a saúde de quem os consumia. Os policiais apreenderam mais de R$ 30 mil; além de milhares de cápsulas e insumos e aparelhos para encapsulamento em um laboratório clandestino, na cidade de Rio Verde. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva nas cidades de Jandaia e Acreúna. Os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário e serão indiciados por associação criminosa (art. 288) e por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273 da Lei de Drogas). Se condenados poderão cumprir até 18 anos de prisão. Fonte: Diário do Rio Verde