Ladrões de cargas morrem em confronto com policias do COD na BR-158

Três elementos morreram em confronto com o COD (Comando de Operações de Divisa), no início da madrugada desta quarta-feira (28). A suspeita é que os elementos seriam ladrões de cargas.

Segundo os policiais, por volta das 23:30 desta terça-feira (27) a equipe do COD OESTE, durante patrulhamento na BR-158 deparou com o VW-Gol placas QMI-8582 trafegando em atitude suspeita pela via, quando foi dada a ordem de parada para abordagem, os ocupantes do veiculo tentou fuga e efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe. De imediato houve o revide à injusta agressão vindo a alvejar os três ocupantes.

Após cessar as agressões e constatado a neutralização dos indivíduos, a equipe providenciou socorro aos agressores por não conseguir fazer contato com alguma Unidade de Saúde para fazê-lo. Ao chegarem no PS foram constatados os óbitos pelo profissional especifico.

Com os autores foram localizados 02 (duas) Carabinas cal. 12, 01(um) Revólver cal. 38, várias munições dos mesmos calibres, alicate corta vergalhão, além de vários objetos característicos utilizados nessa modalidade criminosa, os quais foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Policia de Caiapônia para providencias.