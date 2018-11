Marido chega da faculdade e encontra mulher morta ao lado da filha na cama

Thereza Cristina Leite Ferraz, de 38 anos, foi encontrada morta em cima de sua cama, na Rua 14 de Julho, na região central de Campo Grande. A vítima foi encontrada pelo marido de 38 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido de Thereza saiu para ir à faculdade entregar uma documentação e voltou para a casa do casal por volta das 21 horas. Ao chegar, encontrou a porta do quarto fechada, imaginando que a esposa estaria dormindo junto da filha do casal, de 5 anos.

O homem, então, foi até a cozinha preparou um lanche e foi assistir televisão. Ao sentir sono, foi para o quarto e percebeu que Thereza estava com um dos pés para fora da cama, momento em que ele acendeu a luz e percebeu que a esposa estava morta.

Ele tentou reanima-la com massagens cardíacas e chamou o Corpo de Bombeiros, mas a morte foi confirmada. Não há informações sobre o que poderia ter causado a morte de Thereza. A criança estava bem.

*Midiamax – Thatiana Melo (Foto Ilustrativa)