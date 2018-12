Mulher de 54 anos morre após ingestão de medicamentos em Paranaíba

Romilda Josefa Vilela, 54 anos, morreu após ingerir grande quantidade de medicamentos em Paranaíba (MS). O fato ocorreu na madrugada de hoje (3).

O ex-companheiro da vítima relatou que a vítima chegou em sua residência por volta das 14 horas, juntamente com uma amiga. Esclarece que tomaram uma latinha de cerveja, fizeram janta, ficaram na residência e por volta das 22:30, ambas foram embora.

Por volta das 23:40 horas ele tomou conhecimento que sua ex-companheira havia sido encaminhado até à Santa Casa local.

Em contato com amiga de sua ex ela relatou que uma hora após ter deixado a vítima na casa dela, recebeu uma ligação da vítima dizendo que queria falar com ela pela última vez.

A amiga foi correndo até a casa dela e ao chegar e chamá-la no portão, notou que ela estava completamente dopada, mas com dificuldades abriu o portão.

A amiga encontrou medicamentos e cartelas esparramadas pela cozinha, perguntou a elas sobre os medicamentos e ela disse que teria ingerido uma grande quantidade deles.

A vítima deixou um bilhete escrito dizendo que estava cansada, pedindo perdão e dizendo que ama a familia.

As informações são da Polícia Civil de Paranaíba.