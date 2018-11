PM de Cassilândia recupera veículo roubado em Minas Gerais

Policiais militares da 2ª Companhia de Cassilândia, recuperaram nessa sexta-feira (23), às 11h45, um veículo roubado em Uberaba (MG).

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que em uma oficina localizada na rua Antônio Paulino havia uma caminhonete GM S-10 e que esta poderia ser dublê. Imediatamente os policiais deslocaram até o local informado e localizaram um veículo com as características repassadas e placas de Santa Gertrudes (SP). Ao ser realizada uma checagem mais detalhada do veículo, foi verificado se tratar de objeto de roubo no município de Uberaba (MG).

Em virtude de o veículo possuir a logomarca de uma empresa de Cassilândia, foi possível identificar o autor que havia deixado o veículo na oficina. Diante dos fatos, foi realizada a recuperação do veículo e este foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.

*Assessoria