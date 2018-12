Polícia divulga retrato falado de suspeito de tentar sequestrar criança de 10 anos em escola

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (04), retrato falado de um homem suspeito de tentar sequestrar uma criança de 10 anos em uma escola particular no Bairro Jardim Taveirópolis, em Campo Grande. O caso aconteceu no dia 21 de novembro.

De acordo com informações da polícia, o autor chegou na escola em um Renault Sandero cor branca, informou o nome do estudante e disse que iria levá-lo para casa. No entanto, funcionários estranharam a atitude porque a criança havia faltado aula no dia.

No dia seguinte, familiares foram avisados sobre o fato e afirmaram não conhecer o suspeito pelas características descritas. Eles procuraram a polícia onde o caso foi registrado e retrato falado feito.

Equipe de investigação pede que quem conhecer ou tiver alguma informação do paradeiro do homem procure uma delegacia ou liguem no telefone 67.3357.9500. A identidade do informante não será revelada.

*Midiamax