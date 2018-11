Polícia flagra computador baixando pornografia infantil em MS

Conforme Brito, 38 policiais do estado cumpriram 6 mandados, em 5 locais. “Houve um denso trabalho anterior, cerca de seis meses. Foi algo bastante significativo que indica os arquivos e o compartilhamento por meio do hardware. Em Campo Grande, um dos presos é um militar do Exército de 20 anos, morador do bairro Tijuca, que alegou que falará somente em juízo. Já o engenheiro civil de Jardim, que foi encontrado quando chegava na capital, confessou o crime”.

“Os investigadores inclusive interromperam o arquivo, que passava dos 50% do download. Nestes casos, temos programas que, mesmo não estando completo, conseguimos visualizar o teor. Outra surpresa foi a série de arquivos e o compartilhamento deste conteúdo na internet. É uma abordagem diferente que fazemos após o monitoramente, já que identificamos os períodos de acesso e é de praxe o cumprimentos dos mandados”, afirmou a delegada.

A Polícia flagrou computadores baixando conteúdo pornográfico infantil, na casa de 2 dos 4 presos em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (22). Ao G1 a delegada Marília de Brito, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e o Adolescente (Depca), disse que, em ambos os casos, o download dos arquivos passava dos 50%. Além disto, outra “surpresa” encontrada pela investigação, foram as séries de arquivos armazenadas pelos suspeitos, em que compartilhavam na internet.

Outro preso foi um técnico de laboratório, de 37 anos, que mora na região do Indubrasil. Com ele foram encontrados computadores, celulares e um pen drive, com suspeita de conter material de pornografia infantil. O outro flagrante ocorreu em Iguatemi, a 451 km da capital sul-mato-grossense.

Todo o material, ainda de acordo com a delegada, será encaminhado para perícia. “O flagrante ocorreu não em razão do mandado. Nós temos a amostragem do material que será apresentado ao juiz, porém a perícia deve fazer uma análise pormenorizada dos fatos”, finalizou.

Entenda o caso

A operação Luz da Infância 3, contra a pornografia infantil, está sendo promovida simultaneamente por policiais civis de MS e outros 18 estados, além do Distrito Federal. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos também em Buenos Aires, na Argentina, em uma parceria com a Polícia Brasileira, que indicou alvos naquele país.

Na etapa anterior da operação, em maio deste ano, foram presos pelo menos 6 pessoas em Campo Grande e no interior. Todos por suspeita de armazenar e compartilhar material de pornografia infantil. A pena pode chegar a oito anos, além de multa.