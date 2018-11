Ponta Porã: Presidente de associação comercial morre após acidente com moto

O ex-candidato a deputado federal e presidente da ACEPP (Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã) Eduardo Gauna morreu na noite deste sábado (24). Durante a tarde, a vítima se envolveu em acidente de trânsito com a motocicleta que conduzia e um carro.

Segundo o jornal Ponta Porã Informa, Eduardo morreu na mesa de cirurgia depois de sofrer várias paradas cardíacas. Ainda não há informações sobre o velório e onde o empresário será sepultado.

A colisão ocorreu na Avenida Marechal Floriano, Centro, da cidade que faz fronteira com o Paraguai. Ainda não há informações sobre as causas da batida, apenas que o segundo veículo envolvido no acidente ficou com a dianteira direita destruída, provavelmente, a região em que o corpo da vítima bateu.

Eduardo sofreu múltiplas fraturas e escoriações por todo o corpo. A motocicleta dele – de cilindrada alta – ficou totalmente destruída.

Campo Grande News