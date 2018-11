PRF abre concurso para 500 vagas e salário de R$ 9.473,57; são 35 vagas para MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou edital de concurso público para 500 vagas de policial rodoviário federal em 17 estados do Brasil. O salário inicial é de R$ 9.473,57. Para Mato Grosso do Sul foram disponibilizadas 35 vagas.

Do total de vagas, 100 são reservadas para candidatos negros e 33 para pessoas com deficiência. Para concorrer os candidatos devem ter graduação de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo de categoria “B” e também que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e horário para dirigir.

O policial rodoviário tem jornada de 40 horas semanais e realiza atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da PRF.

As inscrições devem ser feitas aqui, de 3 a 18 de dezembro. A taxa é de R$ 150.

Podem pedir isenção da taxa candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Veja a distribuição das vagas por estados:

Acre (17 vagas)

Amapá (28 vagas)

Amazonas (23 vagas)

Bahia (17 vagas)

Goiás (27 vagas)

Maranhão (18 vagas)

Mato Grosso (9 vagas)

Mato Grosso do Sul (35 vagas)

Minas Gerais (57 vagas)

Pará (81 vagas)

Piauí (22 vagas)

Rio de Janeiro (10 vagas)

Rio Grande do Sul (74 vagas)

Rondônia (15 vagas)

Roraima (23 vagas)

São Paulo (19 vagas)

Tocantins (25 vagas)

A unidade de lotação do candidato estará vinculada à UF de vaga escolhida no momento da inscrição. O ocupante do cargo permanecerá preferencialmente no local de sua primeira lotação por um período mínimo de três anos, exercendo atividades de natureza operacional voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, sendo sua remoção condicionada a concurso de remoção, permuta ou ao interesse da administração

O concurso terá duas etapas. A primeira etapa compreenderá prova objetiva e discursiva ambas de caráter eliminatório e classificatório, além do exame de capacidade física e avaliação de saúde, apenas de caráter eliminatório, todos de responsabilidade do Cebraspe.

O candidato também deve passar por avaliação psicológica, de caráter eliminatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório, além de investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PRF. A segunda etapa será o curso de formação profissional, a ser realizado em locais previamente indicados no edital de convocação.

A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 3 de fevereiro de 2019, no turno da tarde. Na data provável de 30 de janeiro de 2019, será publicado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/prf_18 o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

(Correio do Estado – Com agências)