Produtor rural desaparecido na Lagoa Santa é encontrado morto

O corpo de Célio Alves Francisco, 52 anos, morador da cidade de Lagoa Santa GO, foi encontrado nas proximidades da ponte do Branco, no Rio Aporé. Ele estava desaparecido desde terça-feira e era uma pessoa bastante conhecida e estimada na região.

Residia em sua propriedade rural com a mulher e uma filha. Tinha um hotel na cidade e segundo informou uma pessoa da família, estava com problema de depressão há algum tempo.

Na terça-feira, antes de tirar o leite, foi para a cidade com a sua caminhonete. Encontrou com uma pessoa e pediu para entregar o seu celular ao filho, que gerencia o hotel. Essa pessoa chegou ao hotel, mas como era ainda muito cedo não conseguiu entregar e voltou ao local. Lá somente encontrava a camionete e Célio tinha desaparecido.

Retornou, entregou ao filho de Célio e contou. Foi quando procurado em todos os lugares possíveis não foi localizado.

Foram iniciadas buscas no Rio Aporé e hoje, por volta das 10h25 (MS) o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

O sepultamento do corpo será em Itajá. Não existe definição sobre o velório.

com informações do Cassilandianewes