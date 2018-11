Serranópolis Tanque carregado de etanol pega fogo em usina após ser atingido por raio

O tanque de uma usina, carregado com cerca de 5 milhões de litros de etanol, pegou fogo em Serranópolis, região sudoeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros de Jataí, que atua no local para conter as chamas, o incêndio foi provocado após a estrutura ser atingida por um raio. Ninguém se feriu.

O incêndio começou na noite de quinta-feira (15). A usina Energética Serranópolis fica na zona rural da cidade, às margens da GO-184.