Vereador morre em acidente na BR-163 próximo a Itaquiraí

O vereador José Anacleto da Silva (MDB) de Eldorado morreu, esta tarde (14) ao colidir o veículo que conduzia de frente com uma carreta no quilômetro 70 da BR-163, próximo a Itaquiraí, cidade que fica a cerca de 410 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações preliminares o vereador teria invadido a pista contrária à que seguia, causando a batida. Com o impacto o seu veículo ficou completamente destruído e o corpo ficou preso entre as ferragens.

A carreta também só parou alguns metros a frente e fora da pista, mas não há informações se o motorista também ficou ferido. Anacleto retornava de Paranhos, onde participou de reunião com os outros prefeitos dos municípios que integram o Conesul. Ele tinha 69 anos e era o 2º secretário da casa de leis na cidade.