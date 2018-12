Paulo Corrêa fecha apoio com três integrantes do MDB

A primeira reunião do deputado Paulo Corrêa (PSDB), nesta quarta-feira (5), com representantes da Assembleia Legislativa de outros partidos, terminou de forma positiva para o candidato à presidência.

Indicado pelo partido tucano ao cargo, o parlamentar confirmou o apoio de Eduardo Rocha, Márcio Fernandes e Renato Câmara.

No início da manhã, o deputado indicado pelo PSDB para concorrer a presidência da Casa de Leis recebeu apoio do deputado estadual Londres Machado (PSD) e a indicação positiva dos representantes do MDB aumenta as chances.

Entretanto, os parlamentares emedebistas também pleiteiam um lugar na mesa diretora e Eduardo Rocha sinalizou interesse. “Resolvemos apoiar o Paulo Corrêa e como segunda maior bancada queremos a primeira vice-presidência”, explicou.

Outro cargo que está na mira dos partidos é a primeira-secretaria da Assembleia, atualmente sob comando do deputado Zé Teixeira (DEM). “O Zé Teixeira já sinalizou que quer continuar no cargo, mas, ainda não está nada definido”, acrescentou Corrêa.

AGENDA

A Próxima reunião também acontece hoje de tarde, no diretório do PSDB com um grupo de deputados de outras siglas que também demonstraram interesse em conseguir um cargo na mesa diretora. São eles: Herculano Borges (SD), Evander Vendramini (PP), Lucas de Lima (SD), Gerson Claro (PP) e Coronel Davi (PSL)

Se o resultado das duas reuniões forem positivos para Corrêa, o candidato à presidência do Legislativo Estadual pelo PSDB terá, além dos quatro tucanos da base, dois do DEM, Zé Teixeira e Barbosinha, somando o G5 e mais os deputados do MDB, PT e Lidio serão 16 votos.

Aline Oliveira e Izabela Jornada correioestado