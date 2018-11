MS terá 115 vagas para o Mais Médicos. Confira as vagas para casa município

A publicação ocorre no dia seguinte ao anúncio do Ministério da Justiça de que serão ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 áreas indígenas, antes ocupadas por médicos cubanos.

Com 115 vagas distribuídas em 46 cidades do interior e 7 Diseis (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) de Mato Grosso do Sul, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (20) edital para contratação por meio do programa Mais Médicos. Os profissionais substituirão os cubanos que estão deixando o Brasil, depois que o governo de Cuba decidiu encerrar parceria.

Salário e inscrições – Os profissionais selecionados receberão salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, contrato que pode ser prorrogado. Para o médico que se candidatar para trabalhar em áreas distantes, será repassada ajuda de custo para o médico que solicitar.

As vagas são para médicos brasileiros com inscrição no CRM (Conselho Regional de Medicina) e com diploma revalidado no país.

O Ministério da Saúde prevê que o médicos comecem a trabalhar em 3 de dezembro.

Os profissionais podem se inscrever no site maismedicos.gov.br.

Impasse – No dia 14 de novembro, o governo de Cuba divulgou nota anunciado a interrupção da cooperação técnica com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) que permite o envio de médicos para o Brasil. O comunicado cita “referências diretas, depreciativas e ameaçadoras” feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) à presença dos médicos cubanos no Brasil.

O país caribenho envia profissionais para trabalhar nas regiões mais carentes do país desde 2013, quando a gestão de Dilma Rousseff (PT) criou o Mais Médicos.

Com a decisão do governo cubano, Mato Grosso do Sul deve perder ao menos 110 profissionais, conforme dados do Ministério da Saúde divulgados na semana passada. Todos eles atuam no interior.

O número de médicos cubanos no Estado corresponde a metade dos profissionais que atuam por meio do programa – 205 no total, segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde).